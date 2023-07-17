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06:36, 17 июля 2023Россия

Власти Крыма призвали туристов оставаться в гостиницах после ЧП

Власти Крыма призывают туристов по возможности оставаться в гостиницах после ЧП

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Крымские власти призывают туристов по возможности оставаться в гостиницах после ЧП, которое произошло в ночь на понедельник, 17 июля. Об этом в видеообращении сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Мы просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах», — отметил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей республики воздержаться от поездок через Крымский мост. Он также попросил в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

В ночь на понедельник Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте продолжают работать правоохранительные органы и ответственные службы.

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    Марина Совина
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