Власти Крыма призвали туристов оставаться в гостиницах после ЧП

Власти Крыма призывают туристов по возможности оставаться в гостиницах после ЧП

Крымские власти призывают туристов по возможности оставаться в гостиницах после ЧП, которое произошло в ночь на понедельник, 17 июля. Об этом в видеообращении сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Мы просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах», — отметил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей республики воздержаться от поездок через Крымский мост. Он также попросил в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.

В ночь на понедельник Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. По его словам, на мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На месте продолжают работать правоохранительные органы и ответственные службы.