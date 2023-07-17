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12:57, 17 июля 2023Бывший СССР

Посольство России передало Киеву ноту по зерновой сделке

Грызлов: посольство России в Минске утром 17 июля передало Киеву ноту по зерновой сделке

Фото: Daniel Acker / Reuters

Посольство России в Белорусии передало украинской стороне ноту с изложением позиции Москвы по зерновой сделке. Об этом сообщил российский посол в Минске Борис Грызлов, передает ТАСС.

«Российская Федерация официально возражает против дальнейшего продления инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания ее срока действия», — сказано в документе.

Так, Москва считает, что выполнение сделки должно быть прекращено со вторника, 18 июля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также информировала, что Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Она анонсировала публикацию заявления ведомства с детальными разъяснениями российской позиции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он подчеркнул, что часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор.

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    Варвара Кошечкина
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