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11:37, 17 июля 2023Мир

В МИД Ирана осудили атаку на Крымский мост

Представитель МИД Ирана осудил атаку на Крымский мост
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Террористическая атака на Крымский мост подрывает международный мир и безопасность. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, передает ТАСС.

Дипломат осудил атаку на мост. «Любые действия, направленные на эскалацию конфликта на Украине, мы считаем неконструктивными и подрывающими международный мир и безопасность», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ЧП на Крымском мосту произошло возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено. Вероятной причиной инцидента называют взрывы. Повреждения также получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.

Позднее «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности республики (СБУ) сообщило, что атака на Крымский мост была специальной операцией СБУ и Военно-морских сил Украины, в рамках которой использовались надводные дроны.

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    Виктория Кондратьева
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