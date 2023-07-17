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13:20, 17 июля 2023Интернет и СМИ

Великобритания ввела санкции против журналиста Красовского

Власти Великобритании ввели санкции против журналиста Антона Красовского

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Великобритании ввели санкции против российского журналиста, бывшего директора вещания русскоязычного канала RT Антона Красовского. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Как следует из документа, журналиста внесли в санкционный список из-за того, что он «оказывал поддержку и продвигал политику или действия, которые дестабилизируют и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Также ограничения были введены в отношении министра культуры России Ольги Любимовой и министра просвещения страны Сергея Кравцова.

Санкции подразумевают замораживание активов и другие финансовые и инвестиционные ограничения.

В конце июня сообщалось, что Евросоюз внес в санкционный список российских военных корреспондентов Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Михаила Звинчука. Помимо этого, ЕС включил в черный список телеканал «Звезда», а также его генерального продюсера Бориса Яновского.

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    Евгения Наумова
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