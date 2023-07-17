Великобритания ввела санкции против журналиста Красовского

Власти Великобритании ввели санкции против журналиста Антона Красовского

Власти Великобритании ввели санкции против российского журналиста, бывшего директора вещания русскоязычного канала RT Антона Красовского. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Как следует из документа, журналиста внесли в санкционный список из-за того, что он «оказывал поддержку и продвигал политику или действия, которые дестабилизируют и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Также ограничения были введены в отношении министра культуры России Ольги Любимовой и министра просвещения страны Сергея Кравцова.

Санкции подразумевают замораживание активов и другие финансовые и инвестиционные ограничения.

В конце июня сообщалось, что Евросоюз внес в санкционный список российских военных корреспондентов Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Михаила Звинчука. Помимо этого, ЕС включил в черный список телеканал «Звезда», а также его генерального продюсера Бориса Яновского.