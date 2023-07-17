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12:03, 17 июля 2023Россия

Песков порассуждал об организаторах атаки на Крымский мост

Песков завил, что Кремль знает, кто стоит за атакой на Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Кадр: Следственный комитет РФ / ТАСС

Кремль знает, кто стоит за атакой на Крымский мост, а также отдает себе отчет в коварности Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются, они совершенствуются. При этом, вы знаете, что есть и туристическая нагрузка», — пояснил он, отметив, что в Кремле знают причину атаки и тех, кто за ней стоит.

Также представитель Кремля добавил, что от властей требуется собранность и дополнительная работа.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 17 июля около трех часов ночи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что это случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани. Подробностей он не привел.

Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что переправу взорвали два надводных беспилотника.

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    Никита Абрамов
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