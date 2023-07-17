Прокуратура установила личность матери найденного у дома в Москве ребенка

В Москве прокуратура установила личность матери найденного возле дома годовалого ребенка

В Москве прокуратура установила личность матери годовалого ребенка, найденного возле дома на Сельскохозяйственной улице, — ей оказалась 24-летняя женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Мать рассказала, что находилась с сыном в квартире. Когда она уснула, малыш остался без присмотра и выпал с четвертого этажа.

Как стало известно ранее, крики мальчики услышала проходившая мимо дома женщина. Она вызвала экстренные службы. Младенец был госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его родители спали. В момент происшествия в комнате общежития находились мать ребенка, ее сожитель и двое их малолетних детей в возрасте одного года и трех лет.