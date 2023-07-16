Возле жилого дома в Москве нашли брошенного годовалого ребенка

Возле дома на Сельскохозяйственной улице в Москве нашли брошенного годовалого ребенка

Возле жилого дома на Сельскохозяйственной улице в Москве нашли брошенного годовалого ребенка. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

Младенец без видимых телесных повреждений был передан для осмотра медицинским работникам. Сейчас прокуратура Северо-Восточного административного округа устанавливает личность мальчика и его родителей, а также выясняются причины, по котором его оставили на улице.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его родители спали. В момент происшествия в комнате общежития находились мать ребенка, ее сожитель и двое их малолетних детей в возрасте одного года и трех лет.