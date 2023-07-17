В Британии связали атаку на Крымский мост с новым этапом контрнаступления ВСУ

Британский политик Эллвуд назвал атаку на Крымский мост новым этапом контрнаступления ВСУ

Председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд оценил возможные последствия, к которым приведет теракт на Крымском мосту. Об этом он высказался в эфире телеканала Sky News.

Политик назвал произошедшее очередной эскалацией и отметил, что атака на мост говорит о переходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на новый этап.

Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Сенатор Александр Башкин связал теракт на Крымском мосту с провалом контрнаступления ВСУ.

Из-за атаки на Крымский мост автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.