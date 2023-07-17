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09:31, 17 июля 2023Россия

В Совфеде связали ЧП на Крымском мосту с провалом контрнаступления ВСУ

Сенатор Башкин связал ЧП на Крымском мосту с провалом контрнаступления ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Из-за неудач при контрнаступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) вымещают злобу на мирных гражданах России. Об этом, связывая ЧП на Крымском мосту и неудачи Киева, заявил сенатор Александр Башкин в Telegram-канале.

«Предполагаю, что уже этим они [власти Украины] лишили себя права жаловаться на последствия жесткого и справедливого ответа России, который, вероятно, последует в ближайшее время», — считает политик.

Из-за ЧП на Крымском мосту, которое произошло утром 17 июля, оказалось повреждено дорожное полотно, из-за чего автомобильное движение по нему приостановили, также не работают паромные переправы между Кубанью и Керчью.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, реагируя на случившееся, заявил, что происшествие на Крымском мосту является атакой и преступлением Киева. Политик подчеркнул, что подвергшаяся атаке часть полотна является исключительно гражданским объектом. Он напомнил об обещании главы Минобороны Сергея Шойгу бить по центрам принятия решений в случае новых атак на инфраструктурные объекты страны.

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    Анастасия Шейкина
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