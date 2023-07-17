После ЧП в Крыму напомнили об обещании Шойгу бить по центрам принятия решений

Глава ГС Крыма Константинов напомнил обещание Шойгу бить по центрам принятия решений

Министр обороны России Сергей Шойгу обещал бить по центрам принятия решений в случае новых атак на инфраструктурные объекты страны. Об этом в своем Telegram-канале напомнил глава Госсовета (ГС) республики Крым Владимир Константинов.

Константинов сообщил, что в республике будут следить за ответными действиями России, однако добавил, что единственный способ остановить украинские удары по российской инфраструктуре — взять под контроль украинское причерноморье.

«Что касается лишения киевского режима возможности бить по Крыму, для этого необходимо взять под наш контроль всё Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу», — предположил Константинов.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.