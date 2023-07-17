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09:06, 17 июля 2023Россия

После ЧП в Крыму напомнили об обещании Шойгу бить по центрам принятия решений

Глава ГС Крыма Константинов напомнил обещание Шойгу бить по центрам принятия решений

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу обещал бить по центрам принятия решений в случае новых атак на инфраструктурные объекты страны. Об этом в своем Telegram-канале напомнил глава Госсовета (ГС) республики Крым Владимир Константинов.

Константинов сообщил, что в республике будут следить за ответными действиями России, однако добавил, что единственный способ остановить украинские удары по российской инфраструктуре — взять под контроль украинское причерноморье.

«Что касается лишения киевского режима возможности бить по Крыму, для этого необходимо взять под наш контроль всё Черноморское побережье, освободить Херсон, Николаев, Одессу», — предположил Константинов.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.

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    Марк Леонов
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