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15:35, 17 июля 2023Среда обитания

Перед Крымским мостом открыли дополнительные парковки

Губернатор Кубани Кондратьев: у Крымского моста открыли три дополнительных парковки

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Для направляющихся в Крым россиян открыли три дополнительных парковки. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По словам главы Кубани, на этих стоянках ожидающих обеспечат всем необходимым для комфортного нахождения там. Кондратьев подчеркнул, что им необходимо будет предоставить «воду, горячую воду и горячее питание».

Губернатор также доложил, что в Темрюкском районе сформировали оперативный штаб, который будет координировать действия всех служб в связи с террористическим актом на Крымском мосту. Людям, стоящим в пробке на подъездах к нему, пообещали незамедлительно организовать помощь.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно. После случившегося подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 НовороссийскКерчь полностью перекрыли.

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    Полина Кислицына
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