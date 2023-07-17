Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:20, 17 июля 2023Интернет и СМИ

Совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире

Песков заявил, что вечернее совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире

Фото: Sputnik / Alexey Babushkin / Kremlin / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что совещание президента России Владимира Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире. Его слова передает ТАСС.

«Да, покажут в эфире», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, пройдет ли вечернее совещание главы государства по ситуации с Крымским мостом в открытом режиме.

Ранее Песков сообщил, что Путин проведет совещание после атаки на Крымский мост. Он уточнил, что совещание президента пройдет в режиме видеоконференции в районе семи часов вечера по московскому времени. О ситуации с места происшествия Путину доложит вице-премьер Марат Хуснуллин — его назначили ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 3:05 ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины, в результате чего было повреждено железнодорожное полотно.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о крушении штурмовика Су-25 на Кубани

    Врач развеял миф об опасности бани в жару

    Стала известна судьба пилота упавшего на Кубани штурмовика Су-25

    Понасенков ответил на вопрос о ночи с поклонником за 15 миллионов рублей

    Раскрыта судьба выжившей при теракте на Крымском мосту девочки

    Одержимой смартфонами горилле запретили смотреть видео

    Кристофер Нолан решил не снимать новые фильмы до окончания забастовок

    Посольство России раскритиковало британские санкции

    Совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире

    В России рассказали о снимавшем Крымский мост спутнике США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости