Совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире

Песков заявил, что вечернее совещание Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что совещание президента России Владимира Путина по теракту на Крымском мосту покажут в эфире. Его слова передает ТАСС.

«Да, покажут в эфире», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, пройдет ли вечернее совещание главы государства по ситуации с Крымским мостом в открытом режиме.

Ранее Песков сообщил, что Путин проведет совещание после атаки на Крымский мост. Он уточнил, что совещание президента пройдет в режиме видеоконференции в районе семи часов вечера по московскому времени. О ситуации с места происшествия Путину доложит вице-премьер Марат Хуснуллин — его назначили ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 3:05 ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины, в результате чего было повреждено железнодорожное полотно.