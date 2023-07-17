Анонсировано совещание Путина после атаки на Крымский мост

Президент России Путин в 19:00 по мск проведет совещание по ситуации с Крымским мостом

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 июля, проведет совещание после атаки на Крымский мост. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Он уточнил, что совещание главы государства пройдет в режиме видеоконференции в районе семи часов вечера по московскому времени. О ситуации с места происшествия Путину доложит вице-премьер Марат Хуснуллин — его назначили ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту.

По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы.

В результате теракта пострадал ребенок, который направлялся вместе с родителями в Крым из Белгородской области. Девочку доставили в реанимацию, ее родителей спасти не удалось.