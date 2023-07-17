Стало известно о гибели пилота упавшего на Кубани Су-25
Telegram-канал «112»: пилот рухнувшего на Кубани Су-25 скончался
Пилот рухнувшего на Кубани Су-25 скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Также сообщения о гибели пилота приводят издания Baza и Shot. При этом ранее те же издания порталы, что пилота удалось спасти. Оперштаб региона сообщал об эвакуации пилота.
По обновленной информации интернет-СМИ, мужчина захлебнулся, пока находился в воде. Спасателям удалось вытащить его из воды в бессознательном состоянии, и уже на берегу он скончался.
О падении самолета в районе Ейска в Краснодарском крае стало известно 17 июля. По предварительной версии, причиной падения штурмовика могла стать техническая неисправность. Произошедшее попало на видео.