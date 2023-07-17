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15:57, 17 июля 2023Россия

Стало известно о гибели пилота упавшего на Кубани Су-25

Telegram-канал «112»: пилот рухнувшего на Кубани Су-25 скончался

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пилот рухнувшего на Кубани Су-25 скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Также сообщения о гибели пилота приводят издания Baza и Shot. При этом ранее те же издания порталы, что пилота удалось спасти. Оперштаб региона сообщал об эвакуации пилота.

По обновленной информации интернет-СМИ, мужчина захлебнулся, пока находился в воде. Спасателям удалось вытащить его из воды в бессознательном состоянии, и уже на берегу он скончался.

О падении самолета в районе Ейска в Краснодарском крае стало известно 17 июля. По предварительной версии, причиной падения штурмовика могла стать техническая неисправность. Произошедшее попало на видео.

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    Марк Леонов
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