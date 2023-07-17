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15:50, 17 июля 2023Россия

Краснодарский оперштаб подтвердил падение Су-25

Краснодарский оперштаб подтвердил падение Су-25 в Азовском море

Фото: Mohsen Vaziri / РИА Новости

Краснодарский оперативный штаб подтвердил в Telegram, что в акватории Азовского моря упал самолет Су-25.

Информация о том, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет, поступила около 15.00 (совпадает с мск). «Жертв и разрушений в результате происшествия нет. По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели», — сказано в сообщении.

На месте работают специалисты Минобороны и специальных служб.

Ранее сообщалось, что причиной падения штурмовика на Кубани могла стать техническая неисправность. Произошедшее попало на видео.

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    Варвара Кошечкина
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