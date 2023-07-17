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15:38, 17 июля 2023Россия

Летчика упавшего на Кубани Су-25 достали из воды

Baza: летчика упавшего в Краснодарском крае Су-25 удалось спасти

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Летчика упавшего в Краснодарском крае штурмовика Су-25 удалось достать из воды. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Информацию о спасении пилота также подтверждает Telegram-канал Shot.

Согласно одной из версий, причиной падения штурмовика на Кубани могла стать техническая неисправность. Власти региона не комментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что очевидцы сняли на видео момент падения самолета.

Похожий инцидент произошел 4 июля на Камчатке — там потерпел крушение истребитель МиГ-31. Борт Минобороны также упал во время выполнения планового учебного полета.

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    Марк Леонов
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