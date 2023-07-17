Стало известно о полноценной работе железнодорожной части Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин: железнодорожная часть Крымского моста полноценно работает

Железнодорожная часть Крымского моста на данный момент полноценно работает. Об этом стало известно из заявления вице-премьера России Марата Хуснуллина. Его слова передают РИА Новости.

«Железнодорожная часть полноценно работает, уже перевозит пассажиров и грузы», — заявил Хуснуллин в видеообращении.

Ранее стало известно, что из-за атаки на Крымском мосту 11 поездов двигаются с задержкой. В Крым задерживаются семь поездов, в некоторых случаях задержка составляет более пяти часов. По направлению из Крыма — четыре поезда на четыре и более часа.

Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено железнодорожное полотно.