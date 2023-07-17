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13:53, 17 июля 2023Спорт

Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы сербскому игроку в случае его трансфера

Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы сербскому игроку Влаховичу в случае его трансфера

Фото: Antonio Pozo / IMAGO / Globallookpress.com

Болельщики ПСЖ выступили против возможного трансфера форварда «Ювентуса» и сборной Сербии Душана Влаховича. Об этом сообщает Marca.

Группа фанатов парижан сфотографировалась с баннером, на котором написано: «Если ты перейдешь, мы отрежем тебе три пальца». Угрозы игроку связаны с фотографией, на которой Влахович показывает три пальца в футболке, где Косово изображено частью Сербии. Жест с тремя открытыми пальцами (большим, указательным и средним) считается национальным сербским приветствием.

Ранее сообщалось, что 23-летний Влахович входит в сферу интересов ПСЖ. Уточнялось, что парижане готовы заплатить за нападающего 90 миллионов евро.

Влахович в минувшем сезоне провел за «Ювентус» 37 матчей во всех турнирах. Форвард отметился 13 голами и тремя голевыми передачами.

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    Алексей Гусев
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