Названа предварительная причина крушения штурмовика Су-25 на Кубани

SHOT назвал предварительной причиной крушения Су-25 на Кубани техническую неисправность

Причиной крушения штурмовика Су-25 в Краснодарском крае, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации авторов канала, пилот штурмовика успел катапультироваться, как только начал терять высоту. Спасатели вытащили его из воды без сознания, врачи реанимируют его в карете скорой помощи.

Су-25 упал на Кубани близ Ейска 17 июля. Очевидцы опубликовали кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент падения штурмовика. На них видно, что самолет упал в воду и поднял в воздух огромные брызги.

В октябре 2022 года военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске Краснодарского края — он упал в жилом квартале дома. Борт совершал учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа, оба пилота успели катапультироваться. Предварительной причиной случившегося тогда назвали попадание в двигатели самолета птиц — их останки были найдены при осмотре обломков.