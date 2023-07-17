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06:30, 17 июля 2023Наука и техника

Крупное обновление Windows замедлило систему

TechRadar: обновление Windows 11 KB5028185 вызвало неполадки в ОС

Фото: Windows / Unsplash

Пользователи новой версии Windows 11 пожаловались на проблемы в работе системы. Об этом сообщает издание TechRadar.

По словам авторов медиа, на неполадки обратили внимание после выхода третьего крупного апдейта для ОС — Moment 3, или KB5028185. Многие владельцы ПК рассказали, что их девайсы стали работать медленнее. Также у ряда пользователей появились проблемы с интернетом.

«KB5028185 — мусор. Из-за этого обновления время перезапуска и запуска у меня значительно увеличилось, я сидел на экране приветствия в течение 17 секунд», — отметил один из посетителей Reddit. «Почему после обновления все мои игры и приложения стали сильно тормозить?» — задался вопросом другой пользователь площадки.

Некоторые владельцы компьютеров пожаловались, что обновление загружалось очень долго и не исправило проблемы с ОС Windows, которые должно было исправить. «Для установки обновлений потребовалось четыре часа, еще 45 минут для правильной установки после двух перезапусков, и теперь, спустя четыре часа после завершения всех перезапусков, все по-прежнему работает очень медленно», — заявил один из пользователей KB5028185.

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Журналисты издания отметили, что Microsoft еще не отреагировала на жалобы пользователей. В качестве временной меры специалисты рекомендовали удалить проблемный апдейт.

Microsoft анонсировала глобальное обновление Moment 3 для Windows 11 в конце мая. В компании рассказали, что апдейт улучшит настройки конфиденциальности, добавит более надежную защиту от вредоносных программ и виджеты с персонализацией.

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    Андрей Ставицкий
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