Диетолог рассказал о популярном у звезд суперпродукте для увеличения ягодиц

Диетолог Дуэйн Меллер предупредил, что польза от употребления перуанской маки не доказана

Диетолог Дуэйн Меллор и исследователь растительных продуктов из Уорикского университета (Великобритания) Джошуа Гиббс рассказал о рисках, связанных с употреблением перуанской маки. Мнения специалистов опубликовало издание Daily Mail.

Перуанская мака стала популярной после того, как звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и модель Миранда Керр рассказали, что добавляют порошок из этих корнеплодов в свои напитки. В соцсетях мака слывет суперпродуктом. Ей приписывают оздоровительные свойства. Утверждается, что мака способна исцелять респираторные заболевания и болезни суставов, улучшает сексуальную функцию и фертильность. В интернет-магазинах порошок из маки продается в качестве средства для увеличения бедер и ягодиц.

По словам диетолога Дуэйна Меллера, оснований для такого ажиотажа нет. В действительности польза маки не доказана, а последствия употребления этого порошка плохо изучены. «Есть много заявлений, что мака является суперпродуктом. Однако почти все доказательства в пользу этого были получены после исследований на животных, в основном, на крысах и мышах, — предупредил он. — Исследований на людях практически не проводилось. Информации о дозировке и побочных эффектах почти нет».

С ним согласен исследователь растительных продуктов из Уорикского университета (Великобритания) Джошуа Гиббс. Он заявил, что мака воздействует на психику, поэтому после ее употребления возможны такие побочные эффекты, как изменения настроения, беспокойство, галлюцинации и иногда привыкание.

Ранее врач-диетолог Дуэйн Меллор предупредил, что нельзя пить сладкую воду с ароматизатором, чтобы перебить голод и похудеть. По его словам, такой способ потери веса приводит к дефициту витаминов и полезных веществ, а также к излишнему потреблению сахара.