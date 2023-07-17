Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:34, 17 июля 2023Забота о себе

Диетолог рассказал о популярном у звезд суперпродукте для увеличения ягодиц

Диетолог Дуэйн Меллер предупредил, что польза от употребления перуанской маки не доказана

Фото: Ildi Papp / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Дуэйн Меллор и исследователь растительных продуктов из Уорикского университета (Великобритания) Джошуа Гиббс рассказал о рисках, связанных с употреблением перуанской маки. Мнения специалистов опубликовало издание Daily Mail.

Перуанская мака стала популярной после того, как звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон и модель Миранда Керр рассказали, что добавляют порошок из этих корнеплодов в свои напитки. В соцсетях мака слывет суперпродуктом. Ей приписывают оздоровительные свойства. Утверждается, что мака способна исцелять респираторные заболевания и болезни суставов, улучшает сексуальную функцию и фертильность. В интернет-магазинах порошок из маки продается в качестве средства для увеличения бедер и ягодиц.

По словам диетолога Дуэйна Меллера, оснований для такого ажиотажа нет. В действительности польза маки не доказана, а последствия употребления этого порошка плохо изучены. «Есть много заявлений, что мака является суперпродуктом. Однако почти все доказательства в пользу этого были получены после исследований на животных, в основном, на крысах и мышах, — предупредил он. — Исследований на людях практически не проводилось. Информации о дозировке и побочных эффектах почти нет».

Материалы по теме:
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022

С ним согласен исследователь растительных продуктов из Уорикского университета (Великобритания) Джошуа Гиббс. Он заявил, что мака воздействует на психику, поэтому после ее употребления возможны такие побочные эффекты, как изменения настроения, беспокойство, галлюцинации и иногда привыкание.

Ранее врач-диетолог Дуэйн Меллор предупредил, что нельзя пить сладкую воду с ароматизатором, чтобы перебить голод и похудеть. По его словам, такой способ потери веса приводит к дефициту витаминов и полезных веществ, а также к излишнему потреблению сахара.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответные действия после атаки на Крымский мост

    Бездомный ограбил и попытался изнасиловать женщину на улице в российском городе

    Очередь из автомобилей на Керченскую переправу пообещали ликвидировать за сутки

    В РСТ оценили туристическую ситуацию в Крыму после подрыва моста

    Американский баскетболист покинул российский клуб через неделю после перехода

    Украинский танк с проломленной башней показали на фото

    Эксперт назвала топ-10 богатых черникой мест в Подмосковье

    50-летняя Хайди Клум в купальнике попала в объектив папарацци

    Диетолог рассказал о популярном у звезд суперпродукте для увеличения ягодиц

    Путин поручил помочь раненной при теракте на Крымском мосту девочке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости