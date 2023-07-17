Названа длина пробок в сторону Крыма из Мелитополя

Пробки на несколько километров образовались в сторону Крыма из Мелитополя

Пробки длиной в несколько километров образовались на трассе Е-105 в Херсонской области по направлению в Крым со стороны Мелитополя. Аналогичная ситуация наблюдается в обратную сторону, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, длина заторов на некоторых участках трассы составляет четыре-шесть километров. Причиной пробок стал продолжающийся ремонт дорог — в связи с починкой полотна одну из двух полос приходится перекрывать.

Ранее агентство передавало, что по состоянию на 13 часов на трассе Е-105 в Херсонской области длина автомобильной пробки из желающих попасть из Крыма в направлении Мелитополя составляла более пяти километров.

Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Из-за атаки на Крымский мост автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.