Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:09, 17 июля 2023Среда обитания

Названа длина пробок в сторону Крыма из Мелитополя

Пробки на несколько километров образовались в сторону Крыма из Мелитополя

Фото: Dmitry Ant / Unsplash

Пробки длиной в несколько километров образовались на трассе Е-105 в Херсонской области по направлению в Крым со стороны Мелитополя. Аналогичная ситуация наблюдается в обратную сторону, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, длина заторов на некоторых участках трассы составляет четыре-шесть километров. Причиной пробок стал продолжающийся ремонт дорог — в связи с починкой полотна одну из двух полос приходится перекрывать.

Ранее агентство передавало, что по состоянию на 13 часов на трассе Е-105 в Херсонской области длина автомобильной пробки из желающих попасть из Крыма в направлении Мелитополя составляла более пяти километров.

Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.

Из-за атаки на Крымский мост автомобильное движение по нему было временно прекращено. Власти полуострова призвали туристов и гостей республики выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Штурмовик Су-25 рухнул в море на глазах у отдыхающих в Краснодарском крае. Что известно о катастрофе?

    Россиянин стал миллионным туристом на любимом курорте для отдыха миллионеров

    У бывшего сотрудника МВД России захотели изъять 130 миллионов рублей за взятки

    54-летняя Татьяна Буланова раскрыла секрет привлекательности

    Крупнейшая экономика Европы резко сократила выбросы парниковых газов

    Экс-солистка «Серебра» прошла с волком по центру Москвы и попала на видео

    Силовики задержали администратора и редактора Telegram-канала за вымогательство

    Минюст признал нежелательной деятельность «Новой газеты Европа»

    Мурашко призвал взять под жесткий контроль продажу препаратов для аборта

    Названа длина пробок в сторону Крыма из Мелитополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости