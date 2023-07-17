Работа силовиков на месте атаки на Крымский мост попала на видео

СКР показал на видео работу силовиков на месте террористической атаки на Крымский мост

Работа силовиков на месте террористической атаки на Крымский мост попала на видео. Запись «Ленте.ру» показали в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как сотрудники работают на автодорожном полотне моста в районе происшествия.

Атака была совершена в 3:05 ночи 17 июля. В результате пострадал один ребенок, двое взрослых погибли. Повреждена одна из секций моста. По факту произошедшего возбуждено дело о теракте.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ЧП на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани.

Ранее украинские СМИ сообщили, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была подготовлена Службой безопасности Украины и военно-морскими силами страны.