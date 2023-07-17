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11:50, 17 июля 2023Силовые структуры

Работа силовиков на месте атаки на Крымский мост попала на видео

СКР показал на видео работу силовиков на месте террористической атаки на Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Работа силовиков на месте террористической атаки на Крымский мост попала на видео. Запись «Ленте.ру» показали в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как сотрудники работают на автодорожном полотне моста в районе происшествия.

Атака была совершена в 3:05 ночи 17 июля. В результате пострадал один ребенок, двое взрослых погибли. Повреждена одна из секций моста. По факту произошедшего возбуждено дело о теракте.

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 17 июля, рассказал о ЧП на Крымском мосту. По его информации, все случилось возле 145-й опоры со стороны Кубани.

Ранее украинские СМИ сообщили, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была подготовлена Службой безопасности Украины и военно-морскими силами страны.

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    Екатерина Власова
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