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02:29, 17 июля 2023Наука и техника

У жителей деревни к югу от Каира выявили симптомы неизвестной болезни

Минздрав Египта: у жителей деревни к югу от Каира выявили симптомы неизвестной болезни

Фото: Vasilii Smirnov / Russian Look / Global Look Press

Минздрав Египта сообщил, что симптомы неизвестной болезни были выявлены у группы жителей деревни Эль-Аликат, относящейся к провинции Кена, расположенной к югу от Каира. В ведомстве уточнили, что заболевшие жалуются на высокую температуру, рвоту, ломоту в костях и головокружение.

«Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи, у пациентов были взяты анализы», — говорится в сообщении Минздрава страны.

Также уточняется, что госпитализация ни в одном из случаев не понадобилась. Власти направили в населенный пункт около 50 машин со специалистами, также были взяты пробы питьевой воды, сообщили местные СМИ.

На симптомы неизвестного заболевания жалуются от 200 до тысячи местных жителей.

Ранее иммунолог Михаил Болков рассказал, что в будущем может появиться новый вирус, передающийся клещами. Медик пояснил, что о вирусе заговорили еще весной, когда паразиты стали просыпаться. При этом, по словам специалиста, пока ученым неизвестны факты о вирусе Хасеки, которые вызывали бы серьезные опасения.

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    Марина Совина
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