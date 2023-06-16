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20:43, 16 июня 2023Забота о себе

Ученые спрогнозировали появление нового передающегося клещами вируса

Иммунолог Михаил Болков спрогнозировал появление нового вируса, передающегося клещами

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В будущем может появиться новый вирус, передающийся клещами, спрогнозировал иммунолог Михаил Болков. Об этом ученый рассказал «Известиям».

Ранее ученые Роспотребнадзора сообщили о новом вирусе, переносчиками которого являются клещи. Уже известно о четырех пациентах, заразившихся вирусом Хасеки.

Иммунолог Болков пояснил, что о вирусе заговорили еще весной, когда паразиты стали просыпаться. Он успокоил, что пока ученым неизвестны факты о вирусе Хасеки, которые вызывали бы серьезные опасения. В то же время иммунолог заявил о возможности появления и других вирусов, распространяемых клещами.

Клещи переносят клещевой энцефалит и боррелиоз. Раньше было пять инфекций, теперь шесть. Это не последний вирус, который мы найдем в ближайшие годы, потому что средства диагностики и методы исследования постоянно улучшаются. Мы будем выявлять все новые болезни, которых раньше не видели

Михаил Болковиммунолог

Он объяснил это тем, что климат меняется, а люди проникают в новые дикие территории. По его словам, происходит перемещение людей, вирусов, различных микроорганизмов.

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По словам Болкова, при заражении вирусом Хасеки у человека появляются симптомы, подобные признакам ОРВИ. Специальное лечение при этом не требуется, и в течение недели организм сам побеждает вирус.

«В лесах и парках необходимо соблюдать меры предосторожности: носить закрывающую одежду и регулярно осматривать друг друга. Во время отдыха на природе необходимо использовать средства от клещей», — напомнил о мерах предосторожности Болков.

Ранее инфекционист Елена Мескина предупредила о последствиях укуса клеща для психики. По ее словам, клещевой энцефалит и болезнь Лайма могут грозить воспалением мозга.

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    Вера Владзиевская
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