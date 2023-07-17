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08:31, 17 июля 2023Бывший СССР

В ГУР Украины прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Спикер ГУР Украины назвал Крымский мост «излишней конструкцией»
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов отреагировал на чрезвычайное происшествие (ЧП), произошедшее на Крымском мосту 17 июля. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне».

Он не стал комментировать причины случившегося и назвал Крымский мост «излишней конструкцией», процитировав таким образом слова главы ГУР Кирилла Буданова.

«Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем», — заявил Юсов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ЧП произошло возле 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено. Возможной причиной случившегося называют взрывы. Кроме того, повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.

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    Георгий Нестеров
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