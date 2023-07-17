Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:09, 17 июля 2023Экономика

Производитель Zewa и Libresse ушел из России

Шведский владелец брендов Zewa и Libresse продал активы в РФ компании бизнесмена Шилова

Фото: Cloudy Design / Shutterstock / Fotodom

Шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, отчиталась о завершении процесса продажи российских активов. Они перешли компании ООО «Новые технологии», принадлежащей бизнесмену Игорю Шилову.

Стоимость сделки составила около 1,2 миллиарда шведских крон (почти 117 миллионов долларов). «Таким образом, Essity покинула Россию», — подчеркнула компания.

Шведская компания объявила об уходе из России в апреле прошлого года. Причиной были названы ухудшения условий ведения бизнеса в стране. В июне Essity заявила, что заключила соглашение с покупателем и получила одобрение сделки со стороны российских властей.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Сегодня
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
10 июля 2023

Компания отмечала, что в 2022 году ее местные активы обесценились примерно на 1,7 миллиарда крон (около 157 миллионов долларов). На Россию за прошлый год пришлось около двух процентов от общего объема чистой выручки.

Essity работала в России с 1994 года и производила туалетную бумагу Zewa и Tork, детские подгузники Libero, подгузники для взрослых TENA и женские прокладки Libresse на нескольких предприятиях. Минпромторг сообщал, что после перехода заводов к новому владельцу они продолжат работу, ассортимент и объемы выпускаемой продукции, а также ее стоимость не изменятся. В ведомстве также пообещали, что рабочие места на предприятиях будут сохранены.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Штурмовик Су-25 рухнул в море на глазах у отдыхающих в Краснодарском крае. Что известно о катастрофе?

    Экономист описал будущее курса рубля

    Россияне начали отменять туры в Крым

    Выявлено хобби для эффективного сокращения риска деменции

    Россия назвала решение по зерновой сделке окончательным

    Шестеро сирийцев исчезли в Москве

    В Киеве эвакуировали больницу из-за сообщения о минировании

    Турецкая лира обновила исторический минимум

    Раскрыты нужды застрявших по дороге в Крым туристов

    Психолог предупредил об опасности недовольства своей внешностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости