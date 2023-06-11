Владелец Libresse и Zews передаст управление предприятиями российским акционерам

Минпромторг: владелец Libresse передаст управление предприятиями российским акционерам

Шведская компания Essity, владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero, передаст управление предприятиями в РФ российским акционерам. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Минпромторга.

По информации ведомства, деятельность предприятия будет продолжаться. Данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, а также не повлияет на ее стоимость. Также отмечается, что рабочие места на предприятиях будут сохранены.

Essity объявил о прекращении деятельности в России и о продаже своего бизнеса в стране 10 июня. Essity начала работу в России в 1994 году. Продукция компании производится на фабрике в Светогорске Ленинградской области, а также на двух фабриках в Тульской области.