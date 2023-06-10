Производитель Zewa и Libresse объявил о продаже бизнеса в России

Производящая Zewa шведская компания Essity объявила о продаже своего бизнеса в России

Один из мировых лидеров в области товаров для гигиены и здоровья — шведская компания Essity (бренды туалетной бумаги Zewa, средств гигиены Tork, Libresse и Libero) — объявил о прекращении деятельности в России и о продаже своего бизнеса в стране. Заявления компании опубликовано на официальном сайте.

«Essity подписала соглашение с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года», — говорится в заявлении.

В компании уточнили, что не ожидают существенного влияния на общий доход после сворачивания бизнеса в России. По данным Essity, в 2022 году чистые продажи в стране составили примерно два процента от общего объема продаж.

Шведская компания Essity объявила о скором уходе из России в апреле прошлого года. Причиной названы ухудшения условий ведения бизнеса — активы компании в России обесценились на 1,4 миллиарда шведских крон (147 миллионов долларов).

Essity начала работу в России в 1994 году. Продукция компании производится на фабрике в Светогорске Ленинградской области, а также на двух фабриках в Тульской области. Россиян пообещали не оставлять без туалетной бумаги отечественные производители.