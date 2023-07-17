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09:24, 17 июля 2023Россия

Движение по железной дороге на Крымском мосту восстановили

Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено после ЧП 17 июля

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено после чрезвычайного происшествия 17 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

По словам Крючкова, железнодорожное сообщение было восстановлено в 8:50.

«Первые поезда прошли мост», — сообщил советник Аксенова.

При этом РИА Новости отмечает, что задерживаются три поезда из Москвы, а также поезда из Волгограда, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.

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    Марк Леонов
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