Движение по железной дороге на Крымском мосту восстановили

Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено после ЧП 17 июля

Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту возобновлено после чрезвычайного происшествия 17 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

По словам Крючкова, железнодорожное сообщение было восстановлено в 8:50.

«Первые поезда прошли мост», — сообщил советник Аксенова.

При этом РИА Новости отмечает, что задерживаются три поезда из Москвы, а также поезда из Волгограда, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по мосту из-за чрезвычайного происшествия. Правоохранительные органы и ответственные службы уже на месте. Причины случившегося до сих пор не названы.