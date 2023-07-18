В ЮАР захотели обсудить критерии приема новых членов

Глава МИД Бразилии поддержал вступление Аргентины в БРИКС после самита в ЮАР

Глава МИД Бразилии Мауру Виейра поддержал вступление Аргентины в БРИКС после саммита организации в ЮАР. В Йоханнесбурге обсудят расширение самого БРИКС, добавил он. Его слова передает РИА Новости.

«Количество стран, заинтересованных в присоединении к БРИКС, свидетельствует о его значимости на мировой арене», — сказал он, выразив надежду на скорейшее согласование критериев вступления в организацию под эгидой Бразилии, России, Индии и Китая.

Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле сообщил, что Россия отказала президенту южноафриканской республики Сирилу Рамафосе в просьбе заменить президента РФ Владимира Путина на главу МИД России Сергея Лаврова на саммите БРИКС.