The Lancet: слуховые аппараты сократили риск деменции

Команда специалистов из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса и Школы общественного здравоохранения Блумберга (США) обнаружила, что слуховые аппараты способны сократить риск деменции в долгосрочной перспективе использования. Результаты рандомизированного контролируемого исследования опубликованы в журнале The Lancet.

В работе приняли участие почти 1000 пожилых людей в возрасте 70-84 лет с нелеченой потерей слуха, у которых не было существенных когнитивных нарушений на время начала наблюдения. Всех испытуемых разделили случайным образом на две группы: аудиологическое консультирование и ношение слуховых аппаратов либо общие консультации по здоровому старению. Все пациенты проходили диагностику два раза в год на протяжении трех лет.

Первичный анализ показал, что ношение слуховых аппаратов не оказало особого влияния на сокращение когнитивных функций по сравнению с контрольной группой. Однако последующий тест на подверженной к деменции группе выявил, что умственные изменения были на 48 процентов ниже в группе протезирования.

В выборке здоровых добровольцев (у которых было меньше факторов риска снижения когнитивных функций и гораздо более медленные темпы их сокращения) трехлетние когнитивные изменения не особо отличались между группами слухопротезирования и контрольной. Ни в одной из групп не было зарегистрировано существенных побочных эффектов.

