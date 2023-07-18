Российские военнослужащие получили первую партию самоходных минометов «Дрок»

«Ростех» передал ВС РФ первую партию скорострельных минометов «Дрок»

Российским военнослужащим передали экспериментальную партию самоходных минометов 2С41 «Дрок». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Там рассказали, что комплекс был создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун». Уточняется, что вести огонь можно, не выходя из машины. «Переход техники из походного положения в боевое занимает менее минуты, это помогает быстро уходить от огня противника и повышает безопасность экипажа», — отметили в пресс-службе.

В «Ростехе» добавили, что прицельная дальность стрельбы миномета «Дрок» более чем в полтора раза выше, чем у минометов 2Б14 «Поднос». Кроме того, новый миномет оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым минометом 2Б24, который можно применять вне машины.