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16:24, 18 июля 2023Экономика

Производитель Durex передумал уходить из России

Baza: британская Reckitt Benckiser передумала уходить с российского рынка

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Британская компания Reckitt Benckiser, которая производит в том числе презервативы под маркой Durex, передумала уходить с российского рынка. Об этом, ссылаясь на неназванные источники, сообщает издание Baza в Telegram.

Отмечается, что компания в настоящее время не намерена сворачивать бизнес или передавать его. Заявления об уходе делал бывший CEO Лаксман Нарасимхан, который покинул компанию в сентябре 2022 года. По состоянию на весну того же года в штате числилось 1,3 тысячи человек.

Компания Reckitt Benckiser производит и распространяет в более чем 200 странах мира множество товаров, в том числе чистящие средства Vanish и Cilit Bang, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex. В апреле 2022-го стало известно, что Reckitt Benckiser Group Plc запускает процесс отчуждения российского бизнеса на фоне событий на Украине.

В июле 2023-го об окончательном уходе с российского рынка сообщила шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse. Компания продала российские активы за почти 117 миллионов долларов. Активы перешли компании ООО «Новые технологии», принадлежащей бизнесмену Игорю Шилову.

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    Платон Щукин
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