Пискарев: в Думу внесли проект об уголовном наказании за пропаганду идеологии экстремизма

В Государственную Думу внесли проект об уголовном наказании за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram-канале.

Согласно проекту, изменения предлагается внести в 280 статью Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». За пропаганду и оправдание экстремизма, которые предлагается приравнять к призывам к осуществлению экстремистской деятельности, в случае принятия законопроекта будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

«Принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной, в первую очередь, на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность», — написал парламентарий.

Поправки в нижнюю палату парламента вместе с Пискаревым внесли депутаты Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.