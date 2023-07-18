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10:08, 18 июля 2023Россия

В Думу внесли проект об уголовном наказании за пропаганду идеологии экстремизма

Пискарев: в Думу внесли проект об уголовном наказании за пропаганду идеологии экстремизма

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Государственную Думу внесли проект об уголовном наказании за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма. Об этом сообщил глава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в Telegram-канале.

Согласно проекту, изменения предлагается внести в 280 статью Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». За пропаганду и оправдание экстремизма, которые предлагается приравнять к призывам к осуществлению экстремистской деятельности, в случае принятия законопроекта будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

«Принятие наших поправок будет важной профилактической мерой, направленной, в первую очередь, на защиту детей и молодежи от деструктивного влияния экстремистской идеологии и попыток вовлечь их в противоправную, опасную деятельность», — написал парламентарий.

Поправки в нижнюю палату парламента вместе с Пискаревым внесли депутаты Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев.

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    Анастасия Шейкина
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