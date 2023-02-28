Путин назвал самую уязвимую перед экстремизмом категорию россиян

Путин назвал молодежь уязвимой категорией, которая может попасть под влияние экстремистов

Президент России Владимир Путин назвал молодежь самой уязвимой категорией граждан, которая может попасть под влияние экстремистов. Об этом он заявил на заседании коллегии ФСБ, передает ТАСС.

По словам главы государства, необходимо выявлять и пресекать действия тех, кто использует интернет и соцсети для пропаганды терроризма и экстремизма, и тех, кто пытается вовлечь в террористические группировки жителей страны.

В ходе той же речи Путин поручил ФСБ усилить работу контрразведки, бороться с украинскими диверсионными группами и сделать все, чтобы поддержать семьи погибших в специальной военной операции сотрудников службы.

25 февраля стало известно, что в Москве проходят облавы на подростков после массовых драк, случившихся в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл». Их участниками были якобы представители «молодежной субкультуры» под названием «ЧВК Редан». Дело находится на контроле столичного управления МВД, не исключено проведение проверки на экстремизм.