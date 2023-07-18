В Киеве рассказали об обсуждении с Вашингтоном результатов саммита НАТО

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с Салливаном итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что провел переговоры с помощником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которых они обсудили итоги саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ермак подчеркнул, что высоко оценил подписание на саммите декларации стран «Большой семерки» о поддержке Украины, которую также поддержал ряд других государств. «Мы обменялись мнениями о начале переговоров по заключению в рамках этой декларации двусторонних меморандумов о взаимопонимании относительно обязательств Украины», — рассказал он.

По словам главы офиса Зеленского, во время разговора с Салливаном он выразил благодарность американским властям за «неизменно прочную поддержку Украины в борьбе с российской тиранией».

Ранее Ермак сообщил, что еще 10 европейских стран присоединились к декларации G7 о поддержке Киева. Речь идет о Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Чехии, Финляндии, Исландии, Бельгии и Португалии.

