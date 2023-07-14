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14:45, 14 июля 2023Бывший СССР

Еще 10 стран поддержали декларацию G7 по Украине

Офис президента Украины сообщил, что к вильнюсской декларации G7 присоединились 10 стран

Фото: Reuters

Еще 10 европейских стран присоединились к декларации G7 о поддержке Киева, которая была подписана на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его цитирует РИА Новости.

Документ, подписанный на саммите членами «Большой семерки», декларирует обязательство продолжать военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ), развивать военную промышленность и инфраструктуру республики, расширять программы обучения украинских военных, а также усилить обмен разведывательными данными.

Взамен Киев обязался провести масштабные внутренние реформы, в том числе в судебной системе, а также ввести гражданский контроль над вооруженными силами страны.

«К совместной декларации поддержки Украины, которая была согласована G7, на сегодня присоединились Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия, Португалия», — сказал Ермак.

Ранее он заявлял, что документ G7 позволит заключить систему двусторонних договоров со странами-гарантами. Как утверждал чиновник, прошедший саммит оказался непростым, но успешным для Киева, так как по его итогам удалось достичь мощных оборонных договоренностей.

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    Алевтина Запольская
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