Сын актера из «12 стульев» рассказал о состоянии госпитализированного артиста

Сын народного артиста России Ясуловича заявил, что актер был госпитализирован планово

Сын народного артиста России, актера из фильмов «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» Игоря Ясуловича Алексей прокомментировал состояние госпитализированного отца. Об этом он сообщил в разговоре с «360».

«Игорь Николаевич госпитализирован планово, ничего экстраординарного в этом нет. Все нормально, все подконтрольно», — отметил родственник звезды советского кино.

Ранее 18 июля сообщалось, что 81-летнего народного артиста России экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. Игорь Ясулович плохо себя чувствовал последние несколько дней. А недавно его состояние резко ухудшилось — ему вызвали скорую помощь, сотрудники которой после осмотра артиста приняли решение экстренно доставить его в одну из столичных клиник.

Сообщалось, что врачи подозревают у актера острое повреждение почек, он находится в состоянии средней тяжести, под круглосуточным наблюдением медиков. По данным издания, Ясуловича прооперировали уже дважды: установили в почки специальные трубки, способствующие выведению жидкости из них.