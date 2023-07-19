Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в бикини

Бразильская модель Алессандра Амбросио показала фигуру в красном бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в откровенном образе. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летний бывший «ангел» Victoria's Secret предстала на пирсе на фоне моря в красном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. Звезда продемонстрировала рельефное тело с кубиками пресса в области живота и подтянутую грудь.

Свой образ звезда дополнила аксессуарами в виде ожерелья и серег, а также солнцезащитными очками. Помимо этого, она распустила темные волосы средней длины и отказалась от макияжа.

Ранее в июле Алессандра Амбросио вышла в свет в прозрачном платье. Модель посетила показ Dolce & Gabbana в прозрачном наряде длины макси черного цвета с блестящими стразами. Среди прочего она надела нижнее белье в тон, а волосы распустила.