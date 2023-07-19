Аксенов поделился деталями работы оперштаба в связи с пожаром на полигоне Крыма

Аксенов: эвакуированным из-за пожара на полигоне в Крыму жителям 4 сел оказывают помощь

Жителям четырех сел, эвакуированным из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма, начали оказывать всю необходимую помощь. Такими деталями работы оперативного штаба поделился глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он заверил, что в результате происшествия на военном объекте никто не пострадал. Аксенов разъяснил, что граждан направили на сутки в пункты временного размещения. Там им предоставят продукты питания и другие вещи.

Глава Крыма подчеркнул, что причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. «Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки. Все актуальные сведения публикуются на моих страницах в социальных сетях и в Telegram», — сказал он.

До этого в республиканском управлении МЧС рассказали, что будут эвакуированы жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

О пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма стало известно утром в среду, 19 июля. Местные жители в радиусе пяти километров от места происшествия слышали взрывы на протяжении двух часов. Из-за пожара на военном объекте на полуострове создали оперативный штаб. Кроме того, была перекрыта трасса «Таврида».