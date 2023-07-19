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04:30, 19 июля 2023Наука и техника

Google нашла новый способ распространять обновления Android

Android Central: пользователям Android-смартфонов будут напоминать об обновлении

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Инженеры компании Google нашли новый способ быстрого распространения обновлений Android среди пользователей. Об этом сообщает издание Android Central.

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера Мишаала Рахмана, который заметил упоминание новой функции на сайте проекта Android. В описании опции Android Upgrade Invite говорилось, что пользователи смартфонов смогут получать уведомления о том, что вышла новая версия операционной системы.

По словам Рахмана, потребителям будут напоминать об апдейте двумя способами: непосредственно от Google и производителя того или иного смартфона на базе Android. Уточняется, что доступ к уведомлениям получат только те производители устройств, которые поддерживают сервисы Google. OEM-производители смогут настроить сроки отправки уведомлений и их содержание.

Специалисты отметили, что в уведомлениях пользователям будут рассказывать о преимуществах новой версии Android. Считается, что таким образом владельцы смартфонов будут чаще устанавливать апдейты ОС.

В середине июля Европейский совет запретил выпускать смартфоны без съемной батареи с 2027 года. По словам европейских чиновников, таким образом можно будет снизить количество отходов и повысить эффективность переработки электронного мусора.

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    Андрей Ставицкий
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