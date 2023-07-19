Евросоюз призвал Аргентину не вступать в БРИКС до окончания конфликта на Украине

Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКC, пока не завершен конфликт на Украине

Евросоюз (ЕС) призвал Аргентину не вступать в БРИКС до завершения конфликта на Украине, поскольку такой шаг может быть неверно расценен. Об этом сообщает Bloomberg.

«ЕС заявил Аргентине, что вступление в БРИКС сейчас, во время войны России на Украине, пошлет неверный сигнал», — рассказало агентство. Отмечается, что страна не присоединится к объединению в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра поддержал вступление Аргентины в БРИКС после саммита организации в ЮАР. По его словам, количество стран, желающих присоединиться к организации, свидетельствуют о ее значимости на мировой арене.