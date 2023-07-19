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01:30, 19 июля 2023Мир

Евросоюз призвал Аргентину не вступать в БРИКС до окончания конфликта на Украине

Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКC, пока не завершен конфликт на Украине

Фото: Per Karlsson Â© info@bkwine.com / Globallookpress.com

Евросоюз (ЕС) призвал Аргентину не вступать в БРИКС до завершения конфликта на Украине, поскольку такой шаг может быть неверно расценен. Об этом сообщает Bloomberg.

«ЕС заявил Аргентине, что вступление в БРИКС сейчас, во время войны России на Украине, пошлет неверный сигнал», — рассказало агентство. Отмечается, что страна не присоединится к объединению в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра поддержал вступление Аргентины в БРИКС после саммита организации в ЮАР. По его словам, количество стран, желающих присоединиться к организации, свидетельствуют о ее значимости на мировой арене.

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    Марина Совина
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