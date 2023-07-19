Китайский чат-бот причислил Российскую армию к самым сильным в мире

Китайский чат-бот ERNIE Bot назвал самые сильные армии мира, включив в список Российскую

Китайский чат-бот ERNIE Bot перечислил страны с самой сильной армией, включив в список Россию, США и Китай. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

По его словам, для оценки мощи армии необходимо учитывать размер страны, ее военные технологии, стратегию и тактику, а также качество личного состава и множество других факторов. Американская армия, отметил бот, является одной из самых мощных в мире, в частности, за счет высокого военного бюджета и больших запасов вооружений и техники.

В свою очередь, Российская армия — одна из самых крупных в мире, продолжил он. «Армия РФ велика по масштабам, она обладает передовым вооружением и стратегическим ядерным оружием», — указал бот. Кроме того, он отметил размеры китайской армии, у которой ко всему прочему есть беспилотники, ракеты и авианосцы.

ERNIE Bot также упомянул армии Франции и Великобритании, указав, что, несмотря на их небольшой размер, они «обладают передовым вооружением и стратегическим ядерным оружием». Японская армия, добавил он, также выделяется значительной военной мощью и стратегическим ядерным оружием.

Собеседник агентства затруднился назвать самую сильную армию в мире, подчеркнув, что у каждой из них есть свои уникальные преимущества и недостатки.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов назвал Российскую армию одной из самых сильных в мире. По его словам, она входит в десятку сильнейших.