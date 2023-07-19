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08:24, 19 июля 2023Россия

Российская армия усилила атаки на краснолиманском направлении

Марочко: Российская армия усилила удары по ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) усилили давление на украинские позиции на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко.

Марочко рассказал, что за последние сутки групповые удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Торское значительно возросли. Он уточнил, что огонь ведется как при помощи армейской авиации, так и артиллерии.

Собеседник агентства добавил, что на небольших расстояниях используются тяжелые огнеметные системы и бронетехника.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. По его словам, они ежедневно теряют до батальона личного состава на донецком направлении.

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    Екатерина Подвигина
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