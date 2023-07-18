Стало известно о потерях ВСУ на донецком направлении

Марочко: ВСУ ежедневно теряют до батальона личного состава на донецком направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко подчеркнул, что ВФУ (вооруженные формирования Украины) ежедневно несут потери до батальона личного состава на донецком направлении. Однако они по-прежнему пытаются овладеть инициативой, чтобы продвинуться в направлении Артемовска.

Военный добавил, что ситуация на этом участке для российских сил является сложной, но контролируемой. Авиация, артиллерия и другие дежурные огневые средства регулярно наносят удары по украинским позициям.

Ранее Марочко рассказал о провалившемся штурме ВСУ под Красным Лиманом. По его словам, украинская сторона понесла большие потери.