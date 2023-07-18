Стало известно о провалившемся штурме ВСУ под Красным Лиманом

Подполковник ЛНР в отставке Марочко: очередной штурм ВСУ провалился под Красным Лиманом

Очередной штурм Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалился на краснолиманском направлении, заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

Он уточнил, что в районе населенного пункта Червонопоповка в ЛНР украинские войска силами до роты предприняли попытку атаковать позиции Российской армии. «Действия наступающих заранее были обречены на провал, поскольку огневой поддержки со стороны украинской артиллерии и бронетехники практически не было», — объяснил Марочко.

Он считает, что операцию «можно отнести к так называемому "мясному" штурму"», так как украинская сторона понесла большие потери. Военный уточнил, что прикрытием для наступающих подразделений противника служил только рельеф местности.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России перешли в контратаку на краснолиманском направлении и успешно развивают наступление.