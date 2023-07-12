Российские войска пошли в наступление под Красным Лиманом

Глава ДНР Пушилин сообщил о наступлении Российской армии на краснолиманском направлении

Вооруженные силы России перешли в контратаку на краснолиманском направлении и успешно развивают наступление. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Красный Лиман, оставленный российскими войсками осенью 2022 года, находится в Краматорском районе ДНР. Вернув контроль над городом, для ВС России вновь откроется возможность наступать на Славянск и Святогорск.

«Ребята действительно перешли в контратаку, достаточно и резервы свои подтянули», — сказал Пушилин.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Украина перебрасывает под Красный Лиман свежие подкрепления. Бронетехнику, орудия и личный состав подтягивают в основном из Константиновки.