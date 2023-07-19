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20:55, 19 июля 2023Путешествия

Раскрыты траты государства на субсидирование авиации в России

Минтранс: Россия направит 58 миллиардов рублей на субсидирование авиаотрасли

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти России в 2023 году направят 58 миллиардов рублей на субсидирование авиационной отрасли страны. Траты государства на авиацию раскрыл глава Минтранса Виталий Савельев, его слова приводит ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что это в три раза меньше, чем было в прошлом году», — заявил он.

Савельев напомнил, что в 2022 году отечественная авиаотрасль получила субсидии в объеме 174 миллиарда рублей.

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Более того, глава ведомства сообщил, что в январе-июне 2023 года российские авиакомпании увеличили перевозки на 18 процентов, до 47,5 миллиона пассажиров, в сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года. «Тогда мы перевезли чуть более 40 миллионов», — добавил Савельев.

Ранее российские авиакомпании попросили у Минтранса субсидии на выполнение рейсов по стране в условиях введенных в отношении РФ западных санкций. Об этом уведомили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

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    Фариза Бацазова
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