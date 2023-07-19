Тиктокер поделился способом уберечь бананы от перезревания

Daily Mirror: чтобы бананы не темнели, нужно смыть ускоряющие созревание вещества

Тиктокер рассказал, как спасти бананы от перезревания. На его ролик обратило внимание издание Daily Mirror.

Пользователь с ником @user8100293452186 поделился со зрителями способом сделать так, чтобы бананы дольше оставались желтыми и не темнели сразу после покупки. «Нужно опустить плоды в воду, чтобы смыть ускоряющие созревание вещества, а потом насухо вытереть их бумажным полотенцем», — проинструктировал подписчиков тиктокер.

После этого, чтобы уберечь бананы наверняка, нужно обернуть хвостик связки влажным бумажным полотенцем, чтобы предотвратить выделение этилена, который ускоряет созревание фруктов.

Ранее врач Михаил Коновалов рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике. В эфире программы «Жить здорово!» он отметил, что яйца нужно хранить на средней полке, а не на дверце.