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12:33, 19 июля 2023Забота о себе

Тиктокер поделился способом уберечь бананы от перезревания

Daily Mirror: чтобы бананы не темнели, нужно смыть ускоряющие созревание вещества

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Тиктокер рассказал, как спасти бананы от перезревания. На его ролик обратило внимание издание Daily Mirror.

Пользователь с ником @user8100293452186 поделился со зрителями способом сделать так, чтобы бананы дольше оставались желтыми и не темнели сразу после покупки. «Нужно опустить плоды в воду, чтобы смыть ускоряющие созревание вещества, а потом насухо вытереть их бумажным полотенцем», — проинструктировал подписчиков тиктокер.

После этого, чтобы уберечь бананы наверняка, нужно обернуть хвостик связки влажным бумажным полотенцем, чтобы предотвратить выделение этилена, который ускоряет созревание фруктов.

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    Александра Лисица
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